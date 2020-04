A pesar de que ya no juega profesionalmente, el nombre de Roberto Guizasola ha vuelto a ganarse los titulares de los medios. No solo por la divertida transmisión por Instagram que realizo con Jefferson Farfán, ni tampoco por ser uno de los protagonistas principales de de las anécdotas de sus ‘hermanos’ Paolo y Jefferson, también porque ha creado la primera ONG para futbolistas llamado ‘La casa de Alejita’ en honor a su madre, que se decida a formar a niños de bajos recursos que sueñan con ser como él o como la ‘Foquita’ o el ‘Depredador’

¿Cómo nace la idea de crear una ONG ‘La casa de Alejita’ dedicada al fútbol?

Eso nace cuando fallece Constantino Carvallo, ahí fue como que puse un ’stop’ en mi vida porque él fue como mi padre, yo llegué a los 11 años a Alianza Lima, cuando se hizo un convenio con la ‘Casa Blanquiazul’ junto al colegio ‘Los Reyes Rojos’. Llegó un momento de mi vida en que me puse a pensar todo lo que yo había vivido, que había salido de una casa hogar y quise plasmar todo eso en los niños de bajos recursos que tienen talento en el fútbol y potenciarlos en el tema academico. Formarlos y que no solo sean buenos futbolistas, también buenas personas. Porque después vienen los comentarios “Fue buen jugador”, “No sé por que no llegó si era mejor que la Farfán o que Guerrero”, siempre hay gente que hace comparaciones, pero no hay gente que se ponga a ayudar en el crecimiento de ese niño. Quiero que estos niños tengan lo que yo tuve cuando llegué a Alianza: educación y valores, cosas que en esta época están adoleciendo y que ayudaron a que salgan tantos jugadores.

Se critica mucho...

Si. La gente se sienta (frente al televisor) y se pone a criticar a Jean Deza, de todo lo que hace mal. Por qué no se ponen a pensar todo lo que ha vivido él. Su educación, la base fundamental del ser humano, a nosotros nos obligaban a ir al colegio, donde nos daban amor y comprensión.

Amor y comprensión, que le hacen falta a esos niños

Nosotros lo que buscamos en nuestra ONG es formar personas, porque futbolista cualquier puede ser. Ahora tenemos 15 niños, pero tenemos capacidad para 70 niños, que van a ser personas de bien. Tal vez no lleguen a ser futbolistas profesionales, pero van a tener una carrera y surgir en la vida, nosotros nos enfocamos en eso.

Y también les enseñan historia

Sí, porque en las paredes de a casa hay fotos de Franco Navarro, Teófilo Cubillas, César Cueto, Guillermo La Rosa, quienes son parte de la historia de Puente Piedra. Eso es para que tengan noción de quien los representan y para que sueñen con ser como ellos. No sé si serán como Cubillas, pero al menos que jueguen un Mundial. Yo siempre le digo a los chicos, que si llegan a ser futbolistas traten de hacer lo que yo estoy haciendo y ayuden a más chicos.

Hace un momento hablaste de Jean Deza, que decir de él

Creo que hubiera necesitado una ‘Casa Blanquiazul’, a mí eso me cambió, yo llegaba de un barrio como Puente Piedra, que yo solo sabía por ahí robar o estar peleando, el ambiente no era el adecuado para que un niño se desarrolle. Cuando yo llegué a los ‘Reyes Rojos’ era como un cavernícola y luego me fui adaptando, gracias a varias personas que me ayudaron. Eso me ayudó, yo me imagino que si Deza hubiera crecido con nosotros y hubiera tenido las mismas oportunidades y el respaldo que tuvo Jefferson Farfán, ten por seguro que hasta ahora estuviera jugando en Europa.

¿Cómo decides dejar el fútbol?

Yo tuve a mi madre enferma con cáncer y desde hace dos o tres años venía mal. Y la etapa final de su enfermedad yo la viví con ella, antes de morir me pidió que haga el proyecto y yo dejé todo para hacerlo. Por eso yo le puse al proyecto ‘La casa de Alejita’, por mi madre.

Y ahora que Jefferson y Paolo dicen que se van retirar en Alianza, no te ‘pican’ lo pies por volver a jugar

La verdad me que si. Pero ahorita tengo otras cosas que me hacen más feliz que estar en una cancha. Ver a los niños te llenas de una emoción terrible, verlos en las convocatorias, visitar las casas donde viven, porque nosotros los visitamos para saber si en realidad son de bajos recursos. Nos aparecemos a las 5:00 a.m., para saber si duermen ahí y te encuentras con unas cosas que te parten el alma y eso a mí me hace seguir avanzando, porque si yo vuelvo al fútbol, pierdo lo que estoy haciendo. Yo puedo seguir jugando, pero cuando me metí en esto, dejé todo de lado.

¿Qué personas te vienen ayudando en la ONG?

Hay personas que en el camino se han acercado, para ayudar de corazón. No solo queremos que jueguen fútbol porque todos no llegan, por eso le hemos puesto una biblioteca y gracias Salomón Lerner con el Banco de Alimentos, le podemos dar comida. Jefferson Farfán compró una mini van con chofer, para llevar a los niños a su casas solo los sábados. Trabajamos también con psicólogos, para los padres para que prepararlos y cuando los niños estén en su casa, sigan con el trabajo que se hace en la casa.

Jefferson y Paolo también te han ayudado

Sí claro. Imagínate que cuando ellos vienen de vacaciones en diciembre yo los agarro de la mano y los llevo a Puente Piedra. Ahora estamos enfocados en un colegio donde tenemos 10 niños becados, pero el próximo año ya tenemos la licencia para llevar a 10 niños a tres colegios. Mi ‘hermanos’ me van a acompañar para ser imagen y van a los colegios para pasar un momento con los chicos.

Hablando de futbol. ¿Tú sientes que te quedó algo por hacer en tu carrera?

Siempre me gustó el futbol y siempre quise jugar al lado de personas que siempre admiré desde niño (Paolo y Jefferson). Mi sueño siempre fue seguir los pasos de ellos. Ellos nunca se dieron cuenta, a pesar de que somos grandes amigos, siempre estuve detrás de ellos en la Sub-17, Sub-18, Sub-20, Sub-23 y la mayor.

Le agradezco a Dios, que mis dos grandes amigos tengan una aceptación tan buena por el público, que ambos tienen una película. Yo lo único que le pido a Dios es ver una película de los dos juntos, porque ellos representan para el Perú una historia muy buena, con un montón de contenido, sería algo muy bonito y serviría para inspirar a muchos niños.

¿Sientes que pudiste destacar en Europa?

En un momento me fui al Genk de Bélgica cuando tenía 18 años y cuando estaba para firmar contrato, me detectaron un problema al corazón (arritmia cardiaca) Eso me impedía pasar las pruebas médicas. A mí me pones esos chupones para medir la frecuencia cardiaca y se dispara demasiado.

Y así y todo pudiste jugar en Primera varios años

Claro, pero para estar en Europa tienes que estar en perfectas condiciones. Cuando me detectaron la arritmia yo deje el fútbol, pero gracias a Constantino Carvallo y la señorita Eliana Sánchez, quien era la que me llevaba a hacer mis revisiones. Ellos me dijeron que tenía que seguir, el club invirtió mucha plata, me llevaron donde un doctor y ese doctor encontró una solución para que yo pueda jugar, porque ya me había tirado al abandono. Si no fuera por ellos, no existiría ‘Cucurucho’.

¿Cuál ha sido tu referente en tu puesto?

Siempre me gustó verlo jugar desde muy chico a ‘Mágico’ Gonzales, cuando jugaba de marcador, a Percy Olivares, porque hacían cosas diferentes cuando pasaban la mitad de la cancha, Jorge Soto cuando jugaba de marcador, era alucinante. De afuera siempre me gustó Cafú y Dani Alves.

¿Qué te parece la venta de Kluiverth Aguilar (que juega en tu puesto en Alianza) al Manchester City?

Me siento feliz que un muchacho a esa edad pueda llegar a uno de los clubes más importantes de Europa. Lo único que le puedo decir es que así pase las situaciones más complicadas, que no la esté pasando bien, que no entienda el idioma o que la comida no le guste, que no se regrese, porque a su edad en par de años va a dar mucho que hablar, porque tiene buenas condiciones, tiene buen porte, tiene tranco largo, juega bien al fútbol. Que Dios lo ilumine y que siga para adelante.

¿Cuál crees que fue tu mejor temporada?

El año antepasado en UTC. En Aurich jugué bien y en Cienciano también, porque hice buena campaña en torneos internacionales.

¿Te hubiera gustado hacer más en la selección peruana y llegar a jugar el Mundial?

Si, pero justo me pasó lo de la lesión en la rodilla, por el tema de jugar mucho en sintético con el Aurich. Me rompí el tendón rotuliano y eso me quitó mucho tiempo, porque a mí me pusieron un injerto y para recuperarme me tomó casi un año.

¿Cuál fue el delantero que más te costó marcar?

Neymar. Es demasiado bueno. Me acuerdo cuando vino con el Santos a Chiclayo, ‘pasu’ que rápido. Yo era veloz, pero él era muy rápido. En el fútbol peruano hubieron buenos jugadores, pero la verdad no he tenido muchas complicaciones, no es por agrandarme, pero no he pasado apuros.

Y cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido

Franco Navarro, él fue el que me ordenó. Es un técnico que sabe guiar, que sabe entrar en tu corazón, eso fue lo que hizo con Deza el año pasado. Porque es difícil guiar a un grupo, porque uno como jugador, cree tener la razón, pero estamos equivocados. Franco es un técnico especializado en llevar esa clase de jugadores. Si tú te pones a analizar todos los equipos que ha dirigido, siempre ha tenido ‘joyas’ en las que yo me incluyó, pero nos enseñó. Si a Franco le dan un jugador con jugadores como Deza, lo saca campeón en “dos patadas”, porque él tiene la ‘medicina’ para esa clase de equipos.

¿En algún momento pudiste ir a un club grande y nunca se supo?

Pude ir al Estudiantes de La Plata que salió campeón de la Copa Libertadores y que dirigía Alejandro Sabella. Sabella me pidió, pero no se pudo concretar.

Y en el fútbol peruano..

Hubo un acercamiento con Sporting Cristal una vez, pero todo quedó ahí.

Y de la ‘U’, si te llamaban hubieras ido

Si ¿Por qué no? Es un club que te permite seguir avanzando, que es vitrina, que es uno de los mejores del Perú ¿Tú dirías que no? Ahora tú pregúntale al ‘Cuto’ Guadalupe si hubiera ido Alianza, seguro que dice que no, pero te apuesto que si llaman se va corriendo, me gustaría que le hagan esa pregunta, porque el se ‘mata’ hablando de la ‘U’, pero si lo llama Alianza y le ofrece un año de contrato, el negro se tira de cabeza en el club.

¿Cómo era ‘Cuto’ dentro del campo de juego en Aurich?

A mi dámelo siempre a ‘Cuto’. No sabes lo que transmite dentro del campo. Creo que en ese Aurich de 2009 tuve la mejor línea defensiva, porque éramos muy unidos y conversábamos mucho. En esa defensa estaba Balbuena, Quina, Jesús Álvarez, ‘Cuto’ y era un show. Pasabas la mitad del campo y te divertías, pero atrás metíamos patada. ‘Cuto’ era un show, hablaba mucho, sabía como jugaban todos los delanteros y nos pediatrías ’surtirlos’ a patadas.

Y en el fútbol peruano por eso salimos campeones, atrás éramos muy sólidos en defensa.

Cuéntame una de ‘Cuto’

Había un muchacho que le decían ‘Conan’ (Alfredo Rojas) Yo me acuerdo que antes de la segunda final en Matute, lo metió al cuarto y le cortó el pelo como ‘mohicano’ (risas). Al final del partido nos abrazamos, estábamos felices y el ‘Cuto’ le dice a Rojas “a partir de ahora te vamos a llamar ‘Conan, El Bárbaro’.

¿Qué te generó la salida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima?

La verdad que lo de Bengoechea es un poco triste, porque lo consideró un buen técnico por lo que vi en la selección, pero los resultados mandan.

¿Y qué te parece la llegada de Mario Salas?

La verdad que con Salas y con la calidad de jugadores que tiene, si él recupera a Deza y a muchos jugadores de buen nivel, Alianza es campeón. Salas es uno de los entrenadores que cada vez que lo enfrentaba, cuando entrenaba a Cristal, nos hacía padecer demasiado, porque sus equipos tienen unos movimientos impresionantes. Alianza tiene uno de los mejores planteles y puede llevarse el torneo.

¿Qué es lo mas extraño que te paso en una cancha?

Una vez en un Alianza-Boys en el Callao, un señor se prendió, fue en el año 2006 y ganamos con gol de Rinaldo Cruzado. Recuerdo que desde que salí a calentar, hasta que terminó el partido me insultó, creo que me odiaba.

¿Cuál es el gol que más recuerdas?

Mi mejor gol fue contra Alianza en Chiclayo por la Copa Libertadores.

El de la celebración del vaso

Claro, esa fue una obra de arte del ‘Cucurucho’. Eso fue algo original, eso no nace del momento.

Alguna anécdota que no hayas contado con Jefferson y Paolo

Nosotros tenemos varias, pero ahorita no tengo mi libro. No puedo agotar todas las ‘balas’, en ese libro hay unas travesuras bien bonitas. El libro está en Puente Piedra y ahí están todas las cosas que hemos pasado desde niños, con todos los de la categoría 84.

Un mensaje para la gente en este momento complicado

Tienen que acatar las ordernes del presidente, para no complicarnos más, ni a nuestras familias. Sacarle provecho y estar en familia. No hay que tomarlo como un encierro, porque no todos los días podemos estar en con nuestros seres queridos.