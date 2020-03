Rinaldo Cruzado volvió a Alianza Lima la temporada 2017. Disputó muchos partidos y al final de la temporada fue campeón. Ante la suspensión del campeonato, el volante realizó un en vivo en su cuenta de Instagram junto a Joazhiño Arroé.

En una de las tantas preguntas de los hinchas de Alianza Lima Rinaldo Cruzado, se le consultó sobre su retiro, a lo que el volante respondió: “Todavía no he pensado en el retiro, me van a tener que aguantar más”.

Otra de las preguntas que respondió fue sobre la comparación de los títulos del 2006 y 2017 con Alianza Lima: “Me quedo con el título de 2017, en el de 2006 era mucho más joven, lo disfruté pero no lo viví como ahora. Aparte por cómo se dio, yo llegaba a Alianza después de 11 años”, agregó.

Sobre su relación con la hinchada de Alianza Lima, dijo: “Sí me siento querido por la hinchada, hay un respeto. Me ha tocado pasar momentos difíciles también, una vez le quisieron pegar a mi hijo y esa es de las cosas que más me han dolido".