Alianza Lima: Ricardo Gareca y los dolores de cabeza por culpa de Russo | FOTOS

Los últimos resultados no han acompañado a Alianza Lima. El elenco que dirige Miguel Ángel Russo no encuentra el rumbo en la la Liga 1 y la Copa Libertadores, lo cual habla también del nivel que muestran algunos de sus jugadores que habitualmente son llamados por Ricardo Gareca.

Tras el clásico ante Universitario, no solo el hincha blanquiazul ha quedado preocupado con el momento que vive el equipo de sus amores, pues Ricardo Gareca también ha tenido más de un dolor de cabeza viendo el actual nivel que muestran algunos jugadores de Alianza Lima, sobre todo si se tiene en cuenta que varios de ellos están en el 'bolo' para integrar la nómina de los que jugarán la Copa América 2019.

A continuación analizaremos el nivel que ha mostrado hasta el momento algunos jugadores de Alianza Lima, quienes preocupan a Gareca, pues el nivel que vienen mostrando no es el ideal:

Pedro Gallese:

Tras regresar a Perú procedente del fútbol mexicano, Pedro Gallese no ha mostrado una regularidad en el arco de Alianza Lima. Su debut ante River Plate fue quizá el mejor que ha tenido el golero. Pero, con el correr de los partidos le han encajado 13 goles en los últimos cinco partidos, lo que habla de un momento no deseado para el seleccionador Ricardo Gareca.

Wilder Cartagena:

Es quizá de los más regulares del conjunto de Russo, a pesar de la mala racha que atraviesa el equipo. Sus actuaciones en Copa Libertadores también han ido de menos a más y en el choque ante Universitario se le vio un poco desesperado a la hora de querer elaborar el juego o recuperar la pelota. El volante íntimo también es uno de los llamados a jugar la Copa América con la selección peruana, por lo que Gareca seguirá su desempeño en la Liga 1 y Copa Libertadores.

José Manzaneda:

Desde el partido con River Plate, el extremo aliancista no ha vuelto a ser figura en algún compromiso. Su llegada al equipo victoriano se dio con bombos y platillos, pues para muchos es la gran apuesta de Ricardo Gareca en la selección con miras a un futuro no muy lejano. Manzaneda ha decaído en su juego y, por el momento, no viene siendo solución en el ataque blanquiazul. Deberá adquirir mayor protagonismo en el cuadro de Russo si quiere meterse en la lista de los que jugará la Copa de Brasil 2019.

Kevin Quevedo:

El extremo de 22 años ha tomado mayor protagonismo en Alianza Lima desde la llegada de Miguel Ángel Russo y es uno de los que más se ha potenciado en este 2019. Sin embargo, con en los casos anteriores su nivel ha sido descendente con relación a los primeros partidos del elenco grone. Su desequilibrio en los últimos metros del campo es una de las características que gustan de Ricardo Gareca, pero el mal momento que viven los íntimos parece haber mermado en el rendimiento del jugador y, por ahora, ha perdido terreno dentro de la selecta lista que entregará Gareca para la Copa América.

