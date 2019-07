Alianza Lima reveló el futuro de Pedro Gallese tras la final de la Copa América 2019

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, brindó una conferencia de prensa donde habló sobre el futuro de cuatro jugadores: Pedro Gallese, Kevin Quevedo, Aldair Fuentes y Gonzalo Sánchez.

Sobre Pedro Gallese

Gustavo Zevallos reveló que aún no existen ofertas por el portero de la selección peruana: "Con Pedro, el vínculo es por un año. Luego de la buena actuación, no hemos recibido nada. Sería lindo tenerlo más tiempo para lograr el título con él, no ha llegado ninguna respuesta formal", indicó.

Lo de Quevedo, en proceso

"Quevedo tiene contrato hasta fin de año y estamos en proceso de negociación. No nos hemos peleados en lo absoluto, en una negoción es normal que ambas partes presenten lo que más quieren. Ojalá que todo se concluya cuanto antes por bien de Alianza y del jugador", explicó Gustavo Zevallos.

Quieren a Fuentes por más tiempo

La idea de Alianza Lima es que el volante (quien juega también como defensor central), continúe por más tiempo: "En caso de Aldair, es un jugador formado por el club, lo queremos, hemos tenido un acercamiento con su representante y esta semana seguiremos conversando para que pueda continuar con nosotros. Ahora está enfocado en la selección", añadió.

Gonzalo Sánchez necesita continuidad

Finalmente, Gustavo Zevallos reveló que Gonzalo Sánchez tenía ofertas de UTC y Binacional, pero el jugador no aceptó.

"Él tiene contrato con nosotros, recibió una invitación al final del 2018 para ir a Inglaterra y fue allá por 25 días. Luego, tuvo una oferta de UTC pero tanto él como el padre se negaron. Ahora último, el mismo técnico de Binacional se comunicó conmigo para ver si podía ir a Juliaca, no aceptó la propuesta, no se mostró conforme. Ojalá que podamos hacer entender al chico que lo mejor para él es tener continuidad", sentenció.

Más noticias en otros medios

Ya lo conocen: Iván Bulos retornó al Boavista de Portugal

Sport Boys anunció a Marcelo Vivas como nuevo entrenador para la Liga 1