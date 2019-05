Alianza Lima le responde a Werder Bremen tras publicación sobre Claudio Pizarro | FOTO

Ídolo de multitudes. Claudio Pizarro ha tenido un gran gesto con un hincha de Alianza Lima que fue a visitarlo a los entrenamientos. El delantero de Werder Bremen protagonizó un intercambio de publicaciones entre ambos clubes vía Twitter.

"Porque un ídolo es un ídolo esté en el equipo que esté...¿verdad Alianza Lima?", fue la publicación de Werder Bremen donde etiquetaba a la cuenta oficial del cuadro 'Blanquiazul'. Este último también le respondió a los alemanes: "¡Exacto Werder Bremen! Cladio Pizarro siempre será ídolo dentro y fuera de la cancha", respondió Alianza Lima a través de su cuenta de Twitter.

Este hincha visitó a Claudio Pizarro en los entrenamientos del Werder Bremen. El delantero del conjunto alemán estaría muy cerca de poder fichar por Alianza Lima, en lo que sería su último club previo al retiro.

Por su parte, Frank Baumann, dirigente del Werder Bremen, indicó que están analizando la renovación de Claudio Pizarro: "No nos guiaremos por el sentimiento actual. El año pasado fuimos criticados por muchos. En Colonia, no jugó y fue lesionado a menudo, bloqueando a otros jugadores. Ahora las mismas personas gritan hurra, pero ¿qué pasa en tres meses, si Claudio Pizarro no jugó o si otros no vinieron?", señaló al portal Kicker.

