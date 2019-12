Tras el término del campeonato, se confirmó que el volante uruguayo Felipe Rodríguez no estará en los planes de Alianza Lima para la temporada 2020 de Alianza Lima. El volante llegó a inicios de año con Miguel Ángel Russo y siempre fue considerado por Pablo Bengoechea.

Daniel Gutiérrez, representante de Felipe Rodríguez, dio detalles de su partida de Alianza Lima: “Nuestra prioridad era Alianza Lima. Hoy hablé con Marulanda y me comentó que Felipe no estaba en los planes para el próximo año. Él no se quería ir, quedó muy triste, quería seguir. Vamos a evaluar la propuesta de Israel”, comentó en entrevista a Las Voces del Fútbol de Radio Fiesta.

“Felipe Rodríguez tuvo una muy buena temporada,fue una pieza fundamental.Tal vez podría haber brillado más, pero fue un jugador interesante. No se cumplió el objetivo de salir campeones por detalles”, agregó el representante.

Felipe Rodríguez fue uno de los goleadores de Alianza Lima. El volante disputó 33 partidos, 26 como titular y marcó 8 goles, compartiendo el segundo lugar de máximos anotadores del año en equipo blanquiazul junto a Federico Rodríguez. El primero es Kevin Quevedo con 17.

