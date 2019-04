​Alianza Lima: Reconocido periodista destroza a Miguel Ángel Russo y elogia a futuro DT íntimo

Asegura que es mejor no tenerlo como timón. El reconocido periodista colombiano Carlos Antonio Vélez destrozó a Miguel Ángel Russo por su forma de trabajar y elogió a uno de los candidatos para asumir la dirección técnica de Alianza Lima.

Dispara contra Russo y alaba a Leonel

'Russo es pasado. No tiene nada que ver con el mundo moderno. Futbolísticamente, ya pasó hace rato. El mundo cambió y él no cambió. Russo no es buen técnico y es anticuado. En Colombia, Russo tuvo un título rarísimo. Llegó a última hora la final. Su equipo estaba jugando mal y ganó porque hacer un gol es más fácil que jugar bien', declaró el periodista 'cafetero' en una entrevista para Radio Ovación.

Incluso Vélez se animó a elogiar la posible llegada de su compatriota Leonel Álvarez al club íntimo. 'Me parece un buen técnico. No sé cómo pueda manejar la relación con los jugadores. Hay muchos ex jugadores que todavía no han dado el paso a directores técnicos y siguen siendo jugadores. No sé si Leonel ya dio ese paso de jugador a técnico. Pero es un hombre competente desde sus conocimientos. El Libertad de hoy es gran parte de su trabajo', agregó al mismo medio.

El representante de Russo llegó a un acuerdo con los dirigentes del Alianza Lima para la rescisión del contrato y el entrenador planea regresar este mismo viernes a su país, donde se afirma que es candidato a dirigir al Huracán argentino.

Llegó en medio de gran expectativa en febrero pasado a Alianza Lima, pero la historia fue muy diferente a la pensada. Russo hilvanó la peor racha de resultados de su trayectoria como entrenador, al no poder ganar durante diez partidos consecutivos, tanto de la Liga 1 peruana como de la Copa Libertadores.

