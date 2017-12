Alianza Lima: ¿quién reemplazará a Lionard Pajoy?

Busca reemplazo. Lionard Pajoy no seguirá en Alianza Lima y la directiva busca un delantero que pueda suplir al atacante colombiano, quien no tuvo un buen año en el conjunto victoriano. A pesar de que fue fundamental en la parte táctica, no estuvo fino de cara al arco rival y eso le terminó pasando factura, para que la Administración termine decidiendo no contar con él para esta temporada, en la que los aliancistas tendrán que jugar la Copa Libertadores.

El 2016 que no pudo ser repetido

Lionard Pajoy llegó a Alianza Lima en 2016 con un muy buen cartel. Un año antes había sido goleador del campeonato con Unión Comercio, equipo en el que marcó 25 goles. Ni bien llegó a Matute prometió superar esa marca y llegar a los 30 goles, algo que obviamente no sucedió. El 'Demonio' apenas metió 17 goles, una cifra muy por debajo a la ofrecida, cuando se puso la blanquiazul por primera vez.

Este año, estadísticamente, la temporada de Lionard Pajoy en Alianza Lima, fue peor de lo esperado. Con Pablo Bengoechea como DT, el delantero colombiano, estuvo más fuera que dentro del área y su efectividad de cara al arco rival, fue casi nula. Jugando más mediapunta que de otra cosa, Pajoy solo anotó seis goles y la Administración pensó que lo mejor es buscar otras opciones.

Las alternativas a Lionard Pajoy

Alianza Lima maneja algunas opciones para reemplazar a Lionard Pajoy. La primera y las más concreta es Janio Posito, el delantero que este año defendió a Sport Rosario y marcó 12 goles. Posito podría cumplir las funciones de Pajoy, pues un atacante rápido y se puede tirar por las bandas, para juntarse con los volantes y desequilibrar con su velocidad.

Pero no solo Janio Posito es la única opción que maneja Alianza Lima, pues en la agenda blanquiazul, además de un atacante que Pablo Bengoechea tiene bajo siete llaves, se encuentran Danilo Carando, Cristian Bogado y Alexander Succar, pues Bernardo Cuesta, llegó a un acuerdo con Melgar y jugará en el conjunto 'dominó', en la próxima temporada.

Los tres delanteros llegaron a los dos dígitos esta temporada. Bogado marcó 18 goles, Carando 17 y Succar 15, números muy superiores a los que consiguió Lionard Pajoy este año. En Alianza Lima tendrán que decidir bien, pues necesitan un atacante de categoría para afrontar la Copa Libertadores.

