​Alianza Lima: ¿Qué le dijo Víctor Reyes a José Gallardo antes de su debut?

¿Qué le dijo Víctor Reyes a José Gallardo antes de su debut? El 'potrillo' contó lo que le dijo el estratega victoriano previo a su primer partido defendiendo los colores de Alianza Lima en la Liga 1.

En Alianza todo es confianza

'Entré en un momento complicado, el 'profe' me dio la confianza y gracias a Dios pude hacer bien las cosas. El 'profe' me conoce, me dijo que encare y que vaya a jugar', declaró Gallardo a la cámaras de Gol Perú luego del trabajoso triunfo conseguido por Alianza Lima ante un Melgar que vendió cara su derrota en 'Matute'.

Otro que se refirió a lo realizado por los debutantes fue el técnico Víctor Reyes quien aseguró que es una obligación hablar con los jugadores día a día para ayudarlos a mejorar, algo que no sucedía con Miguel Ángel Russo al mando 'Lo importante es darle la confianza al jugador, no hay mayor descubrimientos en el fútbol ellos son los artífices de los éxitos, de las derrotas y tenemos que llenarlos de confianza', comentó el DT de Alianza.

Video Gol Perú

Cabe indicar que Gallardo ingresó a los 75 minutos y en el tiempo de descuento le dio el pase gol a Mauricio Affonso. 'Al comienzo del partido me sentía nervioso. Los primeros pases fueron importantes porque dan seguridad. Si me equivocaba, los compañeros me apoyaban. Así gané confianza. Me enteré hace 2 días que iba a ser titular. Los compañeros y el profesor Víctor Reyes me dieron la confianza. Así se hace todo más fácil', resaltó por su parte Mauricio Matzuda horas después del encuentro.

