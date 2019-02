Alianza Lima: 'Preocupa la presión que ejerce Sporting Cristal en la FPF'

En Alianza Lima terminaron muy incómodos con el trabajo de Víctor Hugo Carrillo tras la derrota 1-0 frente a Sporting Cristal por la Liga 1. Para César Torres, miembro del Comité deportivo íntimo, el motivo sería muy polémico; relacionándolo con la presión que genera actualmente el cuadro rimense en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Poder celeste

'Realmente me preocupa este tipo de presiones tomando en cuenta que Cristal actualmente, junto a Coca Cola, es el auspiciador principal de una Federación Peruana de Fútbol, que hoy en día no tiene plata, propio de ello es que hasta ahora no nos pagan las utilidades a los clubes', declaró el miembro del comité de Alianza Lima en ovacion.pe.

Sobre el trámite del partido los mínimos detalles gravitaron en el tema del resultado, Alianza Lima terminó sucumbiendo ante Sporting Cristal por la mínima diferencia en el estadio Nacional.

'El árbitro Carrillo cortó mucho el juego y eso nos perjudicó más de la cuenta. Y también con la expulsión de Fuentes, acaso todos nos vimos la agresión de Pacheco a nuestro jugador. Pero, esto simplemente sucede por la presión que hoy en día ejerce Cristal dentro de la Federación Peruana de Fútbol que ahora se encarga de organizar el campeonato', agregó Torres .