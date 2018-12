​Alianza Lima: posible modelo de camiseta para 2019 causa polémica

Los hinchas de Alianza Lima han tomado como una 'bomba' el posible diseño de camiseta que utilizarán en el 2019, tanto en Copa Libertadores como el Descentralizado del fútbol peruano. Al parecer el nuevo modelo de 'piel' se parecerá mucho a que utilizan la selección de Francia y PSG de Neymar.

¿Nueva 'piel'?

La mayoría de hinchas de Alianza Lima discreparon con el diseño en redes sociales, no les cuadró ver las franjas blanquiazules medias distorsionadas y de inmediato comenzaron a criticarla, mientras las compartían en las redes sociales más conocidas.

Pablo Bengoechea estuvo obligado a variar la formación por la ausencia de Mauricio Affonso. Christian Adrianzén tuvo la oportunidad de jugar como delantero por la ausencia ya conocida de atacante y en poco tiempo, demostró que tiene cualidades para cambiarle la cara a Alianza Lima con su presencia.

El delantero de Alianza Lima es opción al lado de Janio Pósito si Pablo Bengoechea se decide por un hombre en punta. El sacrificado en el once sería Alejandro Hohberg, quien no tuvo un buen partido con Cristal e incluso no arrancó con Melgar en el duelo jugado en Arequipa. Todo depende de la recuperación de Affonso.