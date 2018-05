Alianza Lima: plantel niega que hayan pedido salida de Bengoechea [VIDEO]

El ambiente en la interna de Alianza Lima parece estar movido tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. Hoy, el plantel blanquiazul salió al frente para responder las afirmaciones del periodista de Fox Sports Radio Perú, Mauricio Loret de Mola, quien aseguró que los jugadores están disconformes con la forma de jugar del técnico Pablo Bengoechea.

En conferencia de prensa, Leao Butrón y Rinaldo Cruzado, dos de los referentes de Alianza Lima, tomaron la palabra por todos sus compañeros y negaron lo dicho por el hombre de prensa.

"No sé cuál es su fuente. Queremos descartar todo lo que él ha mencionado. Quizá malinterpretó a un jugador. Acá estamos concentrado en el tema deportivo, consciente de que debemos mejorar. No responsabilizamos a nadie más que no seamos nosotros. Creo que ha sido una frase muy ligera la que mencionó Mauricio", expresó Leao Butrón, arquero de Alianza Lima.

"Somos un grupo y hoy estamos siendo responsables de este comentario malintencionado. Los que damos la cara no tiene esa maldad para sacar un técnico como lo mencionaron ayer. Ese comentario que hizo esa persona fue de mal gusta que nos enoja y nos manifiesta de una manera que no somos", apuntó Rinaldo Cruzado, capitán de Alianza Lima.

El descargo del plantel blanquiazul

Vídeos: Rafael Saaz