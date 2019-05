Alianza Lima: el plan 'B' si Pablo Bengoechea no acepta ser técnico 'blanquiazul'

Pese a que Pablo Bengoechea es la opción número 1 de Alianza Lima para ocupar el cargo que dejó Miguel Ángel Russo (Víctor Reyes es el DT interino), en tienda íntima ya tienen a una opción 'B' por si el uruguayo no acepta el cargo.

Se trata de Frank Kudelka, técnico que dirigió a la Universidad de Chile en el 2018 y hasta inicios del 2019, cuando fue despedido del conjunto chileno por quedar fuera de la Copa Libertadores a manos de Melgar. La dirigencia íntima se reuniría con el entrenador en Argentina para evaluar esta opción.

Pero Kudelka también es una alternativa para Unión de Santa Fe: "Siento gratitud por Unión y eso es mucho mas importante que extrañar. Quizás no nos encontremos nunca más. No le puedo pedir mas nada porque me dio todo y es muy difícil extrañar cuando te dieron todo", había indicado Frank Kudelka en una entrevista para una radio local.

Por lo pronto, Alianza Lima aún mantiene esperanzas en que Pablo Bengoechea acepte el cargo de entrenador, para tomar las riendas del equipo que él había armado a finales del 2018 con varios de los jugadores más destacados en el fútbol peruano durante la temporada pasada.

