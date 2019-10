Alianza Lima: Peter Arévalo y la dura crítica al equipo 'grone': "Si no ganaba, tenía que pensar en el 2020" | VIDEO

El último fin de semana, Alianza Lima venció 3-2 a Pirata FC en el estadio de Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura. El equipo de Pablo Bengoechea se complicó por varios momentos con el último equipo del campeonato y sus críticos salieron al frente a referirse sobre el encuentro del sábado.

Uno de ello fue Peter Arévalo en el programa de Fox Sports Radio donde indicó que si el cuadro 'grone' empataba ante Pirata el último sábado, ya tenía que ir pensando en la próxima temporada ya que el título del Torneo Clausura se le iba a ir de las manos.

"Si Alianza no le ganaba a Pirata el sábado, se bajaba del campeonato así de radical. Si no ganaba ya se tenía que empezar a pensar en la siguiente temporada", dijo molesto Peter Arévalo. Asimismo, el conocido panelista y locutor indicó que el juego del equipo 'blanquiazul' no le gustó.

"No voy a estar tranquilo porque Alianza pierde dos puntos de manera tonta. Alianza no me gustó, tenía que ganar de manera cómoda, no sufriendo hasta el final. Pirata es un equipo ya descendido, esos partidos son los que tienes que ganar fácil", finalizó.

