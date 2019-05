Alianza Lima | Peter Arévalo revela dato que deja mal parado a Miguel Ángel Russo | VIDEO

Alianza Lima se olvidó de los malos resultados luego de la salida de Miguel Ángel Russo, la relación que tenía el equipo para con el técnico argentino no fue la mejor y ahora a casi un mes de su renuncia al equipo 'blanquiazul', el conocido relator, Peter Arévalo reveló una gran falta que tuvo el estratega extranjero.

Y es que según Arévalo, Miguel Ángel Russo durante la pretemporada del equipo en Chicha, no concentraba con los jugadores en la Videnita, sino se hospedaba en un hotel de calidad de la misma ciudad. "Es falso lo que dice Russo -sobre sus declaraciones en un medio argentino- yo no voy a inventar. Él no durmió en la concentración del equipo, él decidió instalarse bien en un hotel", confesó.

LEE TAMBIÉN: Alianza Lima: Rodrigo Cuba dejaría el conjunto 'blanquiazul' para jugar en la Liga MX

LEE TAMBIÉN: Alianza Lima vs. Alianza Universidad: ¿Por dónde se transmitirá el partido de la fecha 14 del Torneo Apertura?

Dichas afirmaciones causó gran asombro en los panelistas y Arévalo volvió a agregar que las declaraciones que dio el técnico en Argentina son falsas con respecto a que un grupo de socios del club querían aumentarle el sueldo para que se quedara en el equipo de Lima.

"Hubo una decepción generalizada por las personas que algún día confiaron en él", comentó el locutor. Finalmente, se analizó cada una de las palabras que dijo el ex estratega en Matute por lo que se revelaron varias 'sorpresas', sin duda alguna la más grande fue la de las concentraciones.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

Alianza Lima vs. Alianza Universidad no será trasmitido por GOLPERU

“Claudio Pizarro ya no está para una selección, juega 15 minutos en Alemania”