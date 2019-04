Alianza Lima: periodista revela qué jugador provocó salida de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo ya no es más técnico de Alianza Lima; sin embargo, y pese a que el argentino aclaró que su salida se debió a temas netamente personales, el hincha parece no comerse ese cuento, ya que se especularon varias conjeturas de la verdadera renuncia de Russo. Una de esas suposiciones es que dentro del plantel actual algunos jugadores le hicieron la famosa 'camita', pues no eran del agrado del entrenador.

Así lo dio a conocer el periodista deportivo Elejalder Godos, quien dio el nombre del volante Rinaldo Cruzado como el autor intelectual de la tempranera salida de Miguel Ángel Russo de Alianza Lima. Según contó el también narrador de partidos, una pelea entre ambos habría sido el detonante para que el veterano futbolista tome la drástica decisión de poner el equipo a su lado y apoye la postura de no sostener la dirección de Russo en el club.

Russo se despidió de Alianza cayendo con Inter

Antes de tomar un vuelo hacia su natal Argentina, Miguel Ángel Russo explicó cuál fue el motivo de su renuncia en Alianza Lima. "Es algo que venía pensando. Es decisión mía. Contento con los jugadores, con el trato que me ha dado el club. El fútbol tiene este tipo de situaciones. Son situaciones personales y nada más. No tengo otro club, no tengo otra oferta", aclaró en el aeropuerto Jorge Chávez.

