​Alianza Lima | Pedro Gallese y la crítica a su defensa tras caer ante Alianza Universidad | VIDEO

Pedro Gallese fue claro al momento de resaltar los puntos que deberán trabajar en Alianza Lima si quieren cambiar el rumbo del equipo, guardavalla 'blanquiazul' aseguró que necesitan redoblar esfuerzos en la primera línea para no sufrir al final del partido.

Gallese y la crítica a su defensa

'Actitud no nos ha faltado, pero tenemos que corregir bastante para defender mejor. Fue un partido bastante duro en altura, en donde hicimos un gran primer tiempo y en el segundo tiempo por ahí nos desconcentramos. Ahora tenemos que pensar en el próximo partido. Estamos en un momento complicado, no se nos están dando las cosas, pero vamos a trabajar para darle una alegría al hincha' declaró el portero de Alianza tras el duelo en Huánuco.

Alianza Lima no pudo sacar un resultado en su visita a Alianza Universidad, los dirigidos por Víctor Reyes cayeron 2-0 con goles anotados por su ex jugador, el colombiano Lionard Pajoy, 'cafetero' que no quiso celebrar las anotaciones que le hizo a los íntimos por respeto a su pasado en La Victoria.

MÁS NOTICIAS

¡Correrán millones por ellos! Los cracks que protagonizarán el próximo mercado de fichajes en Europa [FOTOS]

Con Keylor a la Juventus: el XI ideal de los cracks con nuevo destino a los mejores clubes de Europa [FOTOS]