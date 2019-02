Alianza pedirá adelanto del duelo con Vallejo para su debut en Libertadores

El técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, no quiere descuidar ninguno de los torneos que viene atravesando, pues con la Liga 1 y Copa Libertadores, tiene una seguidilla de 8 partidos en 35 días pero hay un encuentro que preocupa al técnico 'blanquiazul'. El partido con la Universidad Cesar Vallejo podría complicar su debut en la Libertadores ante River Plate en Lima.

"Estamos analizando adelantar el partido. Si podemos jugar antes mejor porque se nos agolpan las fechas. Se hace luego un cuello de botella y yo espero estar en semifinales de la Copa Libertadores para que me pase eso. Sin descanso no podemos esperar producción. Vi lo que le pasó a Melgar y no es justo", indicó el estratega argentino en conferencia de prensa.

Cabe recordar que el partido con los 'poetas' está programado para el 3 de marzo y el 6 del mismo vez, los 'blanquiazules' recibirán a River Plate en el estadio Nacional. "Si buscamos resultados tenemos que dar las condiciones mínimas. Hay que entender que está el prestigio del fútbol peruano", agregó Russo.

Alianza Lima debutó en el día de su aniversario ante Sport Boys del Callao y se llevó sus primeros tres puntos del campeonato. Con goles de Affonso, Quevedo y Rodríguez, los 'goernes' empiezan a soñar con una excelente campaña.

