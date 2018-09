Alianza Lima: Pastor asegura que venta fue anunciada por un ángel

Todo un verdadero caos se armó esta mañana en el estadio de Alianza Lima, integrantes de la Iglesia Evangélica El Aposento Alto se enfrentaron con barristas del equipo íntimo en la explanada principal de 'Matute', teniendo que intervenir la policía para poner orden.

Fue un mensaje de Dios

Ante estos hechos, América Noticias decidió revivir unas imágenes de archivo donde se ve como el pastor Alberto Santana, líder de la iglesia evangélica 'El Aposento Alto', aseguraba que había tenido un sueño premonitorio, donde Dios le avisaba que tenían que estar preparados para comprar el estadio de Alianza Lima.

'Este es un proyecto que nosotros tenemos. El señor me habló a mí en sueños que me van a vender el estadio de Alianza Lima y que nosotros tenemos que ir juntando y estamos juntando y ya pronto les daremos buenas noticias sobre ello. Cuando Dios ya nos lo ha dado, no hay nada que lo pueda impedir. Quizás, humanamente, los dirigentes intenten salvar ante la SUNAT el embargo o la venta del estadio de Alianza, pero no se va a poder, porque ya Dios ha determinado que ese estadio se va a vender. Y Dios a determinado también que a ese estadio vamos a ir y vamos a tomarlo', indicó el pastor en esa entrevista pasada.

Lo sucedido en el estadio de Alianza Lima dejó al menos tres detenidos y un herido, producto de los golpes que se dieron con maderas los unos a los otros. En medio de los gases lacrimógenos lanzados por los agentes, para dispersar a ambos grupos, la policía desalojó el recinto y envió a ambos grupos a las calles cercanas.