Alianza Lima cayó 4-1 en su visita a Binacional por la final de ida de la Liga 1 2019. El uso de VAR fue la gran novedad en el encuentro, que terminó con un Pablo Bengoechea explotando contra los encargados del videoarbitraje, debido a la jugada donde Aldair Rodríguez conecta un codazo contra Wilder Cartagena, acción que no es vista en el VAR y solo se sanciona con tarjeta amarilla.

“Será muy difícil que le demos vuelta, no solo por lo deportivo sino también por lo extradeportivo. Pero vamos a intentarlo, vamos a generar 10 chances de gol, que nos hagan penal aunque el VAR no lo quiera ver”.

“¿Quiénes manejaban el VAR? Diego Haro y Carrillo, los mismos que se equivocaron todo el año con Alianza. El árbitro principal ni amarilla sacó. El penal cobrado para mi gusto no fue. Muy raro todo, pero muy raro”.

“Justo los que se equivocaron todo el año contra Alianza Lima hoy estaban en el VAR. ¿Qué raro no? Justo Alianza intenta por todos los medios que la Federación se maneje de la mejor manera y justo la FPF, nos enteramos en rueda de prensa, que ponen el VAR”.

“Cuando me dijeron que había VAR, le dije a los dirigentes de Alianza que el VAR se iba a equivocar en contra de nosotros. Se los dije a los dirigentes de Alianza Lima. Por eso no me sorprende nada”.