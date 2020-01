Con algo de ironía y lanzando recomendaciones públicas a sus dirigidos, Pablo Bengoechea habló este miércoles del último video en el que se le ve a sus jugadores Carlos Ascues y Jean Deza en una presunta fiesta. El entrenador de Alianza Lima fue claro en señalar que no hubo indisciplina y, por el contrario, les dejó unos tips para que no vuelvan a ser vistos en estas situaciones.

“Los futbolistas son responsables de los actos que realizan. Cometen errores, no hay duda, como todos nosotros”, dijo Bengoechea, quien luego agregó: “Lo que acá hubo es una reunión que como salió en televisión no está bien. Son futbolistas de Alianza que no tienen que estar expuestos, que no tienen que salir en la vereda. Ya hoy en día les voy a pedir que no salgan ni a la vereda de su casa”.

Y prosiguió: “Hay que tener mucho cuidado si invito a 20 personas del sexo femenino y 20 personas del sexo masculino. Hay que ver a quien invito. Ya está muy difícil vivir hoy en día. Lo vamos a tomar como enseñanza y vamos a intentar que no se repita. Que entiendan que si hacen una reunión en su casa, que no abran las puertas o que tengan empleados para que hagan eso”.

El entrenador blanquiazul aseguró que el hecho sucedió “mientras estaban en su día libre. Ellos tuvieron 30 horas de descanso y estaban en su casa ¿Qué quieren? ¡que los manden a un ‘Boliche’. Sería grave si me dicen que están en su casa y los filman en la calle”.

Eso sí, aseguró que tanto Jean Deza como Carlos Ascues, son jugadores que como todo el plantel “han entrenado todos los minutos de la semana y eso es bueno”.

Y ante la ola de críticas que se desató tras el video difundido en un programa de espectáculos, señaló: “Yo soy como soy y no soy como quiero que sean. Tengo la suerte de ser el entrenador de Alianza y voy a defender a este club en todas mis convicciones. Públicamente que cada uno juzgue como quiera”, y dio por zanjado el tema.

TE PUEDE INTERESAR