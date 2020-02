Durante esta semana, Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima, había revelado que los dos partidos sin ganar en la Liga 1 causaban gran preocupación en el plantel y en el comando técnico. Por eso, el triunfo ante Atlético Grau, pese a ser ajustado, es un cotejo bisagra para el uruguayo, pues considera que ahora van a entrenar y trabajar con mejores ánimos y más tranquilidad.

“Estamos muy felices de haber vuelto a ganar, era importante hacerlo. Se lo hicimos saber a los muchachos en la semana, y felizmente logramos el triunfo. Se me devolvió el alma al cuerpo, ya se me fue esa gran tristeza que tenía”, confesó Pablo Bengoechea’.

Además, para el uruguayo, la victoria es un premio para todos los hinchas, que llegaron ayer al estadio. “Me deja feliz ganar por primera vez y en una fecha muy importante, como el cumpleaños de la institución. Esto nos va a dar tranquilidad para lo que se viene. Estábamos preocupados y muy tensionados”, agregó.

Para explicar el partido, Bengoechea analizó el accionar del conjunto ‘grone’. “Fue un primer tiempo bueno nuestro, en donde se presionó en campo rival, y se manejó bien la pelota. Se llegó por las bandas y se encontró el gol rápido. Pudimos aumentar el marcador. Luego, Atlético Grau mejoró, pudo salir de atrás con más claridad. Hay que hacer lo del primer tiempo durante un partido completo”, acotó.

“Muchas veces se tiene tantas ganas de ganar y tanto miedo de perder, que se retrocede y se defiende más atrás. Entiendo al futbolista, que quiere cuidar ese gol de ventaja. Ese fue el error y hubo otros casos donde no pudimos concretar”, reveló.

Irán de a pocos

Por otro lado, ‘Bengo’ habló de Luis Aguiar, quien jugó su primer partido de titular en el año y fue de los mejores de Alianza en Matute. “Jugó un primer tiempo muy bueno. Luis no hizo la pretemporada, va agarrando ritmo. Lo vi bien. En el segundo tiempo retrocedió y jugó más en nuestro campo, por eso resolvimos hacer variantes”, enfatizó.

Finalmente, mostró su alegría por el gran partido de Alberto Rodríguez, quien no jugará la próxima fecha ante Ayacucho en la altura. “Hoy teníamos la duda de si iba a completar los 90’, porque era un riesgo, pues hace mucho tiempo no competía. Me tiene feliz que haya jugado”, sentenció el entrenador de los blanquiazules.