Ayer fue uno de esos días en los que Pablo Bengoechea toma el micrófono de la conferencia de prensa y le prende fuego. Serio, frunciendo el seño y masticando su bronca, el técnico aliancista se presentó frente a la prensa dispuesto a disparar contra todo aquello que él sintió que afectó en el resultado de la final de ida de los ‘Playoffs’ de la Liga 1 ante Binacional.

“Cuando me dijeron que había VAR a los dirigentes les dije que el VAR se iba a equivocar en contra de nosotros, no me sorprende nada lamentablemente, pero ya sabía lo que va a pasar”, dijo el ‘Profe’.

“Nos vamos a preparar para lo que viene. Tal vez se corta el internet en Matute y no hay VAR y tenemos más chances”, ironizó el entrenador aliancista.

Y, luego, siguió criticando el desempeño de los árbitros que estuvieron a cargo del videoarbitraje en Juliaca. “¿Quienes manejaron el VAR? Haro y Carrillo, los mismos que se equivocaron todo el año con Alianza Lima. ¿Por qué fue expulsión de Rosell? Por el VAR. El árbitro ni amarilla sacó y estaba a 10 metros, ¿La jugada de penal no daba para revisarla? ¿Parece penal eso? Para mi gusto no fue. ¿El agarrón a Cuba no lo podían llamar para que lo viera? Muy raro todo”, comentó.

Cuesta arriba

Pablo Bengoechea continuó hablando con dureza por el 4-1 de Binacional, al punto de revelar el diálogo que tuvo con sus jugadores en el vestuario después del final del partido. “Les dije a mis jugadores que hicieron un gran esfuerzo y que ya perdieron la eliminatoria porque creo que será muy difícil darle vuelta no solo por lo deportivo, sino también por lo extradeportivo”, sostuvo.

Sin embargo, con un tono más calmado el entrenador uruguayo mandó un mensaje de aliento a la hinchada aliancista, pidiendo que mantengan la confianza en sus dirigidos de cara a la vuelta en Matute el domingo 15. “Será difícil darle vuelta a la eliminatoria no por lo futbolístico, sino por lo extrafutbolístico. Vamos a marcar 3 goles y la meta será el alargue. Llegaremos al alargue para ganarlo”, remató el estratega del cuadro victoriano.