Alianza Lima | Pablo Bengoechea: "Sport Victoria tiene futbolistas muy bien dotados" | VIDEO

Pablo Bengoechea brindó una conferencia de prensa previo al debut de Alianza Lima en la Copa Bicentenario, que será ante Sport Victoria en Ica. El DT 'blanquiazul' destacó las cualidades de su próximo rival, resaltando la experiencia del plantel.

"A todo el comando técnico y jugadores nos gusta jugar el fútbol. Iremos a Ica a hacer un buen partido, Victoria tiene futbolistas muy bien dotados y que han tenido experiencia en primera división. Intentaremos a arovechar nuestras oportunidades. Iremos con todo el plantel", indicó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Además, el técnico de Alianza Lima habló sobre el campo de juego: "Ya nos han comentado que el estadio no está en buen estado, pero nos tenemos que adaptar. Vamos sacar el máximo provecho y vamos con el entusiasmo de hacer un buen campeonato. No hay excusas de nada", añadió.

Finalmente, Pablo Bengoechea espera que Mauricio Affonso pueda estar al 100% lo que resta de la temporada, pues no quiere sufrir contratiempos como ocurrió al final del 2018. El entrenador sabe que fichar a un nueve no es nada sencillo.

"Si le pasa algo estaríamos en dificultad y el año pasado que no lo tuvimos bien en la final sufrimos mucho. Esperamos no tener una dificultad con él y si lo tenemos lo ideal sería tener un jugador de su característica, pero es difícil conseguir porque son caros. Quevedo está suspendido y no podemos contar con él. Estamos conformes y los jugadores ya saben que van a jugar el domingo", sentenció.

Video: Gol Perú

