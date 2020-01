Dos días después de la Noche Blanquiazul, Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, habló sobre los rumores que indicaban un retorno de Kevin Quevedo al cuadro íntimo, luego que no se llegara a renovar contrato con el delantero a fines del 2019.

”Sobre Kevin Quevedo no tengo ninguna información ni sé nada del club. El año pasado hubo conversaciones y negociaciones. No sé qué va a pasar en las próximas horas. Hasta hoy no hay negociaciones", mencionó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Alianza Lima debuta en el Torneo Apertura siendo local ante Alianza Universidad el 31 de enero a las 20:30 horas en Matute.

Pablo Bengoechea tendrá su cuarto año al mando de Alianza Lima. Volvió el 2019 en reemplazo de Miguel Ángel Russo, quien dejó el equipo por malos resultados.

Kevin Quevedo debutó en el fútbol profesional con camiseta de Alianza Lima la temporada 2017, mismo año donde salió campeón.