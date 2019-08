Alianza Lima | Pablo Bengoechea sobre Kevin Quevedo: "Me gustaría que se quede, pero todos quieren ganar dinero"

Si dependiera de Pablo Bengoechea, Kevin Quevedo se quedaría en Alianza Lima, pero el técnico es consciente de que la situación del extremo es complicada, y por eso desea aprovecharlo en el equipo todo el tiempo que le sea posible.

“Hay un tema importante, que es lo económico. Es difícil meterse en los bolsillos de los demás, hay que medir todo, es difícil decirle que se quede cuando tiene buenas ofertas en otros lugares. En este caso, me imagino que Kevin Quevedo pensará en lo mejor para él. Como entrenador, me gustaría que se quede y tener la suerte de dirigirlo mucho tiempo, pero entiendo que todo el mundo quiere ganar dinero”, señaló el entrenador uruguayo.

“Este año, cuando llegué, encontré un Quevedo mucho más maduro, mucho más consciente de lo que tiene que ser un futbolista para llegar a más nivel. Cuando yo no estaba acá, me ponía contento por sus buenas actuaciones, le escribí varias veces. Tiene un futuro muy alentador, pero siempre va a depender de él”, aseguró.

Piensa en Municipal

El domingo, Pablo Bengoechea volverá a Trujillo, ciudad en la que César Vallejo le propinó un golpe muy duro hace un par de fechas. Esta vez el rival será Deportivo Municipal, ante el que no quiere volver a vivir la pesadilla que vivió contra los trujillanos.

“Municipal ha cambiado muchísimo con respecto a los futbolistas que venían jugando varios años juntos, pero creo que ha tenido muy buenos rendimientos. Tiene muy buenos jugadores y vamos a esperar que el domingo no tengan muchos aciertos”, indicó el DT charrúa, quien se verá obligado a realizar algunas variantes debido a las convocatorias de Pedro Gallese y Kevin Quevedo a la selección.

“Hay que intentar no recibir goles, tenemos que mejorar en lo defensivo y en las veces que nos llegan. Creo que el otro día el rival tuvo muy pocas ocasiones de gol, dentro de todo me quedo conforme, más allá de que recibimos dos anotaciones y eso me sigue preocupando”, sentenció Bengoechea.