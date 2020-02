Los hinchas de Alianza Lima todavía deberán de esperar para ver a Beto Da Silva vistiendo sus colores, el mismo técnico Pablo Bengoechea confirmó que el transfer del atacante nacional no ha llegado a las oficinas 'blanquiazules’ y con ello su inclusión a la lista de convocados queda en ‘stand by’.

“Desde que (Beto Da Silva) llegó a la institución, nos comentó que se había llegado a un acuerdo. No sabemos si contaremos con él, me imagino que no. El pase no ha llegado, cuando llegue, estará en el grupo de 18”, comentó el DT de Alianza Lima en conferencia de prensa.

Bengoechea tiene en la mira el duelo ante Deportivo Municipal, pero también ve de reojo el debut en la fase de grupos deCopa Libertadores 2020. Alianza Lima debutará a mitad de la próxima semana ante Nacional de Uruguay, un duelo complicado pero no imposible de sacar adelante .

“Tenemos unos días para iniciar nuestro gran sueño: la Copa Libertadores. Tenemos una gran ilusión y vamos a ver si nos podemos concentrar en fútbol con los jugadores que quieran”, agregó Bengoechea de cara al duelo con el conjunto uruguayo en ‘Matute’.

