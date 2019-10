Alianza Lima | Pablo Bengoechea: "Si la 'U' dice que va 'contra todo', no creo que se refiera a los árbitros"

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, volvió a referirse acerca de las actuaciones de los árbitros, pero ahora, debido a las declaraciones del entrenador de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, quien usó la frase: "contra todo y contra todos".

“Es bravo hablar sobre comentarios de otros, pero creo que lo dijo por la citación de Alejandro Hohberg convocado a la selección peruana, por la actuación de los árbitros, no creo que fue. Me parece”, mencionó de forma irónica Pablo Bengoechea.

También opinó acerca del pedido de postergar el Universitario de Deportes y Sporting Cristal: "Entiendo a los técnicos, pero los partidos no se postergan por la convocatoria de jugadores. La información que me dio Alianza a mí es que este año no se postergaba ningún partido a no ser por un desastre natural".

La fecha 11 del Torneo Clausura podría terminar con tres líderes. Universitario es el único puntero y sus dos más cercanos perseguidores son Alianza Lima y Sporting Cristal, ambos con tres unidades menos que los cremas.

