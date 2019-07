Alianza Lima | Pablo Bengoechea se pronuncia sobre su posible salida del club | VIDEO

La información indicando que la nueva administración de Alianza Lima entró en conversaciones con el colombiano Hernán Torres, llegó mediante un periodista colombiano. Gustavo Zevallos, Director Deportivo íntimo, descartó esta posibilidad, y hoy en conferencia de prensa, Pablo Bengoechea habló al respecto.

"Cuando deje de ser técnico, estaré agradecido con Alianza Lima, por la oportunidad. Yo no tengo ningún tipo de problema y no me molesta que hablen con otros entrenadores. Cada quien elige trabajar con la persona que mejor le parezca a la administración", indicó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

El técnico uruguayo también aclaró que tiene el apoyo del comité de Alianza Lima: "He hablado con las mismas personas desde mi llegada en el 2017. Siempre me he sentido muy a gusto en esta institución", agregó.

Alianza Lima volverá a jugar en agosto, debido al receso del Torneo Clausura debido al inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde la selección peruana Sub 23 participará. Kevin Quevedo y Aldair Fuentes son los convocados por parte del equipo blanquiazul.

