Confianza. A pesar del mal inicio en el campeonato de Alianza Lima, Pablo Bengoechea siente que tiene las armas para ganar esta noche y hacer los propio ante Universitario, el domingo por la tarde, en el Monumental.

“Creemos que vamos a hacer un buen partido, creemos que tenemos buenos jugadores, con pasaje en selección peruana y que han jugado en el exterior. Queremos hacerlo bien, intentar sumar 3 puntos, las baterías están cargadas al 100% para ese partido”, expresó el técnico sobre el duelo ante el ‘Bolso’.

Alianza Lima: Pablo Bengoechea sale a ganarlo todo

A pesar de tener un duelo importante hoy, no deja de mirar el clásico. “Se puede ganar ambos partidos y no hay necesidad de elegir por uno. Si ganamos todos, pasamos a ser lindos; si perdemos, pasamos a ser feos. Es así”, aseguró.

Respeta al rival

A pesar de que los últimos debuts de Alianza Lima no han sido los mejores, ‘Bengo’ siente que esto puede cambiar ante el conjunto ‘charrúa’. “Presión no hay, sí preocupación por mejorar lo hecho anteriormente, especialmente lo hecho por nosotros en 2018, que fue una Copa muy mala. Ojalá podamos tener un rendimiento acorde a lo que esperamos. Para nosotros sería muy bueno estar entre los dos primeros, sería bueno ir a la Sudamericana y sería muy malo salir cuartos”, apuntó el DT, quien indicó que respeta a Nacional y que en esta clase de partidos no hay favoritos.

Finalmente, el estratega aliancista se refirió al caso de Jean Deza, del que tanto se ha hablado en los últimos días. “No hay que desconocer que Deza llegó a la institución para estar en esta competición y no lo tenemos, pero pensamos que igual tenemos un muy buen grupo, jugadores que están mentalizados en esta competencia”, sentenció.

Bengoechea no pudo ganarle a Nacional como DT. (Foto: GEC)

