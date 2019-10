Alianza Lima | Pablo Bengoechea: "Ojalá que salga campeón el que no tenga regalos de los árbitros" | VIDEO

Pablo Bengoechea terminó con una sonrisa tras el difícil encuentro que sostuvo Alianza Lima ante la San Martín en el estadio Alberto Gallardo de San Martín de Porres. El estratega uruguayo analizó la victoria aliancista y entre otras cosas se refirió a los constantes errores arbitrales que se ha visto a lo largo de la Liga 1.

Para empezar Pablo Bengoechea expresó su posición sobre la polémica mano de Leao Butrón fuera del área y que debió ser sancionada por el réferi Luis Garay. “En la de Leao asumo que el árbitro dio ley de ventaja. Si cobraba mano estaba bien. Si se confundió a favor nuestro, está mal. Nosotros lo que queremos es que los jueces no se equivoquen, que todo sea lo más justo posible”, manifestó el Profe en conferencia de prensa.

“Nosotros estamos intentando por todos los medios de dejar al arbitraje tranquilo. No protestar. (…) Que salga campeón el equipo que no tenga ‘regalos’ de los árbitros. Eso es lo que quiero yo. Imagino que todos los técnicos quieren lo mismo. Sigo pensando lo mismo. En un campeonato, siempre hay errores y aciertos y al final del torneo es parejo. Lo que ha pasado acá es que hubo errores siempre para el mismo lado. Más sencillo imposible, y si me van a seguir haciendo la misma pregunta, voy a decir lo mismo”, concluyó.

Alianza Lima chocará en la fecha 12 del Torneo Clausura ante Carlos A. Mannucci y lo hará siendo local en el estadio de Matute desde las 20:00 horas del 18 de octubre.

