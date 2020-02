Pablo Bengoechea dio la cara luego del empate ante Carlos A. Mannucci y más allá de hacer alguna autocrítica, aseguró que Alianza Lima solo debe mejorar la definición. El DT tiene confianza en que su equipo estará en los ‘Playoffs’ del campeonato a fin de año.

“No me queda duda que estaremos en las finales, hoy fallamos en una pelota detenida sencilla de marcar, nos apresuramos pero el sistema táctico defensivo no fue el problema. Me encanta que me peguen y me critiquen mucho porque al final Alianza Lima sale a flote y disfruto más”, sostuvo el uruguayo.

“Felicito a los futbolistas por el esfuerzo que hicieron, no hay duda que tenemos un comienzo de año a nivel de resultados muy malo, a nivel de actuaciones no creo que sea tan malo lo que se está mostrando”, indicó el entrenador, quien admitió que su equipo está sufriendo de ansiedad al momento de la definición.

‘Bengo’ aseguró que luego del gol del conjunto ‘carlista’ su equipo tuvo vergüenza deportiva para ir a buscar y darle vuelta al marcador, algo que finalmente no sucedió.

“Sabemos que es difícil, nos imaginamos un campeonato difícil pero tenemos un buen equipo y vamos a ver si el próximo fin de semana podemos ganar para ir descontando”, sentenció.