Alianza Lima | Bengoechea le responde a representante de árbitros: "¿Es dirigente de la 'U'? Me sorprende" | VIDEO

Alianza Lima se viene preparando para lo que será el clásico del fútbol peruano ante Universitario el próximo domingo en el estadio Monumental. En ese sentido, Pablo Bengoechea se refirió al último comentario del representante de árbitros, César Mongrut, quien aseguró que el técnico uruguayo le metía presión a los réferis tras el partido del fin de semana ante Real Garcilaso.

“Ya comenzó a meter presión, anoche en su conferencia de prensa decía cosas que ahora me toca a mí, que me den el favor y todo lo demás, entonces si nosotros comenzamos a ver realmente el árbitro comete un error, mientras que un jugador falló cuatro goles sin portero sin nada, pero lo que dicen los dirigentes es él estuvo en una mal tarde y el árbitro por un error tenemos que matarlo no”, indicó Mongrut en diálogo con Menú Deportivo vía UCI Noticias.

Ante ello, Pablo Bengoechea respondió y aseguró que no intentó presionar al arbitraje por lo que se mostró sorprendido por el comentario de Mongrut: "¿Es un dirigente de Universitario?...La verdad no estoy enterado, pero me sorprende, principalmente porque si escuchó la conferencia de prensa dije lo mismo que estoy diciendo ahora, decía que haga un buen partido (para el clásico). Si fuera de un dirigente de Universitario, bueno, tal vez sea normal que salga declaraciones en la semana. La verdad me sorprende", manifestó Bengoechea en conferencia de prensa.

"Ojalá el árbitro tenga la tranquilidad para saber llevar estas horas, es obvio que va a haber muchos comentarios, ya lo hemos vivido en estas últimas fechas donde los protagonistas de casi todos los programas han sido las decisiones arbitrales. Ojalá pase desapercibido y haga un gran arbitraje. Nosotros le pedimos a nuestros futbolistas que colaboren en todo lo que puedan, que no protesten porque casi nunca he visto a un árbitro cambiar lo que ya decidió", agregó

¿Quién reemplazará a Godoy en la defensa de Alianza Lima?

"Siempre se sienten las ausencias pero creo que tenemos futbolistas para suplirlo y estamos tranquilos en ese sentido. Se le pidió a Godoy, Riojas y Federico Rodríguez que jugaran solo pensando en Garcilaso, si alguno quedaba suspendido ya lo íbamos a poder manejar pero los puntos contra Garcilaso eran igual de importantes", sentenció.

