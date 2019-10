Alianza Lima | Pablo Bengoechea hace autocrítica y revela cuál es la tarea pendiente de los 'blanquiazules' | VIDEO

Luego de la victoria el fin de semana pasado ante la Universidad San Martín por 2-3 en el Alberto Gallardo, Pablo Bengoechea brindó una conferencia de prensa este martes donde realizó una autocrítica y reveló cuál es la deuda pendiente de Alianza Lima en el Torneo Clausura.

"Cuando inició el Clausura teníamos en mente que teníamos que recibir menos goles para estar en la pelea por el campeonato y no lo hemos podido solucionar, sí hemos podido solucionar que no nos lleguen tantas veces pero prácticamente casi en todos los partidos nos han convertido y es un tema que lo tenemos que mejorar. Hemos recibido muchísimos goles de pelota quieta y no queda duda que estamos en el 'debe'", afirmó Bengoechea en su autocrítica.

Sobre el ataque de Alianza Lima, Pablo Bengoechea destacó lo siguiente: "Estamos generando muchas ocasiones de gol y, salvo el Clásico ante Universitario, hemos convertido en todos los partidos, vamos bien en ese tema. Estamos a un punto del puntero, restan seis fechas y pienso que aún hay tiempo para seguir mejorando", añadió el DT.

Alianza Lima enfrentará este viernes a las 20:00 horas a Carlos Mannucci en Matute, donde el cuadro 'blanquiazul', de conseguir una victoria, puede alcanzar el liderato del Torneo Clausura, a la espera de lo que haga Universitario ante César Vallejo en Trujillo.

