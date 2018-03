Alianza Lima: Pablo Bengoechea guardará jugadores ante UTC

Regresó recargado. Luego de pasar algunos días en Uruguay cuidando de su madre enferma, Pablo Bengoechea volvió y está listo para la acción. El técnico de Alianza Lima comandó los entrenamientos la mañana de ayer en el club Las Garzas, donde exigió a sus jugadores para dejar atrás los malos resultados y empezar a sonreír, tanto en el Torneo de Verano como en la Copa Libertadores.

Lo que viene

'Es cierto que seguimos en deuda con nuestra afición porque hasta el momento no hemos podido ganar en casa. Pienso que en el último partido ante UTC, luego del gol que anotamos, no supimos manejar los últimos minutos y nos empataron sobre la hora por no saber defender bien una pelota quieta', señaló el entrenador de Alianza Lima, quien ya empezó a pensar en el equipo que pondrá el viernes ante Ayacucho FC.

'Se nos vienen varios partidos muy seguidos para Alianza Lima y seguramente algunos jugadores no necesariamente jugarán los 90 minutos', precisó el técnico Pablo Bengoechea.

Para suerte de Pablo Bengoechea, Leao Butrón y Kevin Quevedo superaron sus respectivas lesiones y Óscar Vílchez sigue entrenando con normalidad, por lo que podrá contar con el plantel completo de Alianza Lima para afrontar el exigente mes de abril, donde se jugará las opciones en la Copa Libertadores y el Torneo de Verano.