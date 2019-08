Alianza Lima | Pablo Bengoechea elogió a Kevin Quevedo tras su triplete pero aún no define su futuro

Pablo Bengoechea brindó este martes una conferencia de prensa luego del entrenamiento de Alianza Lima y habló acerca del tema del momento: la renovación de Kevin Quevedo.

El técnico de Alianza Lima elogió al delantero, quien se encuentra entrenando con la selección peruana tras su primera convocatoria: "Ha crecido como futbolista, no hay ninguna duda y le ha agregado goles a su carrera, me alegro muchísimo por él y por el equipo", señaló el DT uruguayo.

Además, respondió a las declaraciones de Juan Carlos Oblitas, quien afirmó que el delantero debería permanecer en el cuadro 'Blanquiazul': "No sabemos lo que va a pasar con Quevedo, a lo mejor se va a Italia y juega todos los partidos, o se va España y no juega nunca, no sabemos lo que va a pasar. Pero hay otro tema, que es el económico, es difícil meterse en los bolsillos de los demás, hay que medir todo. Kevin va a pensar en lo mejor para él, yo como entrenador digo que ojalá pueda seguir acá y tener la suerte de dirigirlo mucho tiempo pero todo el mundo quiere ganar dinero", añadió Bengoechea.

"Este año cuando llegué encontré un Quevedo mucho más maduro, mucho más consciente de lo que tiene que ser un futbolista para llegar a más nivel. Cuando yo no estaba acá me ponía contento por sus buenas actuaciones, le escribí varias veces. Tiene un futuro muy alentador pero siempre va a depender de él", sentenció el entrenador sobre el actual goleador de Alianza Lima (14 goles).

