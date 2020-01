Pese a la derrota de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul ante Millonarios de Colombia, uno de los valores más destacados de Alianza Lima fue la presencia de Rubert Quijada, zaguero venezolano al cual Pablo Bengoechea elogió un día después en conferencia de prensa.

“Desde que llego lo hemos visto muy bien. Rubert Quijada es un zaguero de selección, tiene un nivel competitivo muy bueno. Se adaptó al grupo y nos tiene muy conformes. Tiene una forma de ser que pareciera que hace muchos nos conociéramos desde hace mucho”, indicó Pablo Bengoechea.

Rubert Quijada

Rubert Quijada llega proveniente de Caracas de Venezuela. El zaguero contó que su fichaje por Alianza Lima se dio porque desea ser conocido a nivel internacional y volver a la selección de Venezuela, donde fue titular en tres partidos rumbo a Rusia 2018.

“El cariño de Pablo Bengoechea hacia a mí, es una gran responsabilidad y espero rendir. Soy un defensa que me gustar jugar y no siempre tirarla de punta. Cuando me toca salir jugando, lo hago, pero si hay que ir al suelo a defender la pelota, lo voy a hacer”, indicó Quijada.