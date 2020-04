Hace unos días, Joazhiño Arroé reconoció estar agradecido con Pablo Bengoechea, aunque también expresó sus deseos de haber tenido más chances de titular en Alianza Lima. Sobre el tema y la relación con el mediocampista y los demás jugadores, el uruguayo contestó este lunes en una entrevista para UCI Noticias.

“Con Arroé, al igual que con todos los futbolistas, sin ningún problema. Me parece totalmente lógico que un futbolista manifieste que le molestaba no ser titular. Eso no hay ninguna duda de que es algo muy bueno. Como entrenador me gusta que el futbolista se moleste cuando no sea titular. Estoy de acuerdo con todos los futbolistas que piensan así. Que tengan el deseo de ser titular y que de lunes a sábado lo vayan demostrando en los entrenamientos. Eso ocurre siempre”, aseguró Bengoechea.

El exentrenador de Alianza Lima enfatizó en su idea de siempre poner el mejor equipo que crea conveniente. “Lo que pasa es que cuando uno es entrenador, lo que yo le digo siempre a los futbolistas es que mi cargo es elegir quien lo pienso o qué equipo es el mejor para defender a Alianza. Siempre pienso en poner el mejor equipo, que es cómo le va a ir mejor a la institución o al equipo. Siempre voy a tratar a todos de la misma forma. No voy a ser amigo de un futbolista o tener mejor relación porque lo ponga o no de titular. Esa no es mi forma de ser”, añadió.

El clásico de despedida

Pablo Bengoechea dio un paso al costado y renunció a la dirección técnica del primer equipo de Alianza Lima. La decisión se comunicó después del partido ante Universitario de Deportes, donde el club íntimo cayó 2-0; sin embargo, el estratega uruguayo aclaró que ya había conversado sobre el tema con los dirigentes blanquiazules, después del partido debut en la Copa Libertadores, ante Nacional.

“El último examen era ante Nacional. Desde que inició no estábamos en el camino correcto, no pensábamos ni hablábamos de fútbol todo el día como otras temporada y habían temas que nos desviaban. Era normal que pensar en la primera fecha de la Copa Libertadores nos desviara al inicio, incluso hicimos la consulta con psicólogos”, contó el técnico.