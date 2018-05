Alianza Lima: Pablo Bengoechea culpó al árbitro por derrota

Pablo Bengoechea volvió a sumar una caída con Alianza Lima, pero el entrenador no siente que su equipo este jugando mal, al contrario, el técnico se fue de Huaraz, donde el último sábado perdió ante Sport Rosario, con la sensación de haber realizado un buen encuentro. Para él las decisiones del árbitro, Luis Garay, tuvieron injerencia en el trámite del encuentro.

Para Pablo Bengoechea el árbitro no midió con la misma vara a ambos equipos y que las tarjetas amarillas que le sacó a sus jugadores fueron injustas. Eso sumado a la expulsión de Maximiliano Lemos y un penal no cobrado, hizo todo cuesta arriba.

Foto: Gonzalo Córdova - Grupo Epensa

"La expulsión influye, pero en el trámite no se notó que tengamos un hombre menos. Yo creo que el arbitraje no fue bueno, en las mismas situaciones para un equipo es amarilla y para el otro equipo no. En el primer tiempo Garro y Fuentes terminaron con amarilla y los rivales no, pero el fútbol es así. Nos tenemos que morder la lengua mientras se juega. El penal fue enorme y lo vieron todos no había nada para reclamar", afirmó Pablo Bengoechea.

Pablo Bengoechea aseguró que su equipo dio la talla ante Sport Rosario."Fue un partido parejo dentro de lo que se puede decir. No vi un juego fluido del rival, controlamos bien a sus figuras, llegaron poco a nuestro arco pero igual nos convirtieron. Manejamos bien el ritmo de juego a pesar del desgaste que tuvimos, intentamos por todos los medios siempre, tuvimos ocasiones de gol, hicimos dos goles, el jugar con uno menos también nos complicó", aseguró.

Con la derrota ante Sport Rosario, Alianza Lima sumó su octava caída al hilo en condición de visitante y sus delanteros cumplieron cinco partidos sin marcar un gol.

