Alianza Lima está en el primer lugar del Torneo Clausura, pues el equipo de Pablo Bengeochea se mantiene con 28 puntos pese a su empate con Alianza Universidad en Matute el último fin de semana. El DT uruguayo se refirió al respecto y dijo que fue el destino que quiso que sigan ahí.

Pablo Bengoechea habló en conferencia de prensa y se refirió a la punta del Torneo Clausura

“No hay duda que nos habíamos mentalizado en sumar de a tres. Teníamos el estadio lleno con nuestra gente, pero no pudimos superar al rival. Ese día nos fuimos con la sensación que el otro día podíamos haber perdido la punta, pero el destino quiso que eso no ocurriera. Todos los equipos están peleando algo y no se sabe qué va a pasa”, dijo Bengoechea delante de todos los medios.

Pablo Bengeochea sabe que el próximo duelo en Juliaca ante Binacional es clave para su futuro en el Torneo Clausura, por lo que en el fin de semana preparará un buen partido.

“Ese día llegamos 3 horas antes del partido y no hay duda que nos chocó mucho. Habrá que esforzarse más en esta oportunidad, pues la altura va a ser la misma y la dificultad física también”, agregó en sus declaraciones.

Finalmente, el técnico indicó que en esta definición del torneo, todos van a sufrir. “El sufrimiento es para todos, pero sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para traer puntos de Juliaca. Ahora, iremos ahí un día antes a dormir”, finalizó.

