​Alianza Lima: Óscar Vílchez acusa que nadie le notificó salida del club

Siente que no salió de la manera correcta, a pesar de siempre haber dejado todo en el campo cada que vistió los colores de Alianza Lima. Óscar Vílchez se despidió de los hinchas blanquiazules con un sentido mensaje, agradeció a la familia grone, pero también tuvo tiempo para lamentar la forma como los dirigentes lo ignoraron al momento de negociar su situación en le club victoriano.

Nadie lo llamó

'Estaba esperando que se acerquen o al menos tengan la delicadeza de decirme, hasta aquí nomás pero nadie de Alianza tuvo la delicadeza para hacerlo. Solo hubo silencio y tuve que buscar lo mejor para mí y para mi familia. Yo me despido de la gente que me tuvo mucho cariño y respeto, así como yo a ellos. Me voy sin problemas con nadie, por eso me voy tranquilo', fue lo que declaró 'Neka' a Radio Ovación.

Óscar Vílchez se suma a Christian Bogado, Julio Landauri y Giordanno Mendoza, Alianza Universidad buscará tener un buen arranque en su primera temporada dentro de la primera división del fútbol peruano, para así no tener que preocuparse del 'fantasma' del descenso en la última parte del 2019.

'Yo estoy bien, Pablo (Bengoechea) tenía un poco de temor para ponerme por las lesiones que tuve. Pero no tengo ninguna lesión crónica ni nada, me siento bien para jugar los 90 minutos', agregó Óscar Vílchez.