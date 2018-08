Alianza Lima: El once de Bengoechea para seguir peleando por el Apertura

Recompone el equipo. Pablo Bengoechea tendrá, técnico de Alianza Lima, prepara algunas variantes para vencer mañana a Ayacucho FC y seguir en la lucha por el Torneo Apertura y no alejarse de Sporting Cristal. El técnico sostuvo el último domingo por la mañana, una reunión con sus pupilos y previo a la práctica matutina, y los comprometió a no bajar los brazos, pues siente que aún tienen vida para pelear por el título del Apertura.

Ante la expulsión de Kevin Quevedo y el apretado calendario que tiene Alianza Lima, Pablo Bengoechea realizará algunos cambios en su equipo. Leao Butrón seguirá en el arco, en la defensa Roberto Villamarín arrancaría como lateral derecho, Hansell Riojas y Gianmarco Gambetta serían los centrales y José Guidino marcaría el costado izquierdo.

En la volante de Alianza Lima, Tomás Costa arrancaría como titular junto a Rinaldo Cruzado y Óscar Vílchez, quien no tuvo minutos en el clásico. Por el costado izquierdo iría Alejandro Hohberg, Luis Ramírez iría por el extremo derecho y Mauricio Affonso, quien lleva dos goles en dos partidos, se mantendrá como único punta y buscará seguir con su racha goleadora.

Como buen uruguayo, la palabra claudicar no existe en el diccionario de Pablo Bengoechea, quien sigue pensando en conseguir el Torneo Apertura. En puntos perdidos estamos a cuatro porque tenemos un partido menos. Es cierto que no dependemos de nosotros, pero seguiremos adelante. Todos los encuentros hay que jugarlos. Nosotros hasta que no terminen los partidos y los campeonatos no nos rendimos nunca y en esta institución la historia ha sido luchar siempre, sentenció el DT blanquiazul.

