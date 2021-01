Su amor por la blanquiazul no está en discusión. De hecho, su sueño es volver a Alianza Lima y retirarse en Matute. El Bocón ubicó a Wilmer Aguirre para hablar sobre el presente íntimo. ¿Y si lo enfrenta en la Liga 2? El “Zorrito” contestó de todo, incluso se ofreció a poner la blanquiazul para romperla en Segunda División.

¿Qué te parece la contratación de Carlos Bustos?

Es un entrenador que ya sabe del medio, ha tenido experiencia. Creo que ha sido una buena opción. Por ahí la gente pensaba en entrenadores que han tenido historia con Alianza, pero creo que es un buen entrenador.

¿Toca darle el respaldo en un torneo duro como la Liga 2?

Es un torneo distinto. A cualquier entrenador que llegue a Alianza hay que darle el respaldo como hincha y echar fuerzas para que Alianza pueda volver a Primera, que es donde debe estar.

¿Qué tan difícil es la Liga 2?

Jugué Liga 2 en un año muy complicado, con pocos equipos, pero muy duro, muy rudo y de repente se hizo más interesante por el tema de que era muy corto y solo había un cupo. Pero por comentarios y lo que te cuentan cuando el torneo es normal, es muy complicado por los viajes y todo eso. Así que Alianza no la va a tener fácil en Segunda.

¿Todos jugarán su final contra Alianza?

Alianza es el que va a marcar mucha historia en Segunda. Obviamente todos los equipos se van a preparar para ganarle a Alianza, cualquier equipo se va a armar para ese partido.

¿Te esperabas la salida de Leao Butrón y Rinaldo Cruzado?

A veces uno se sorprende por lo que puede estar sucediendo. Alianza descendió con ellos, seguro no era la forma, la mejor. Es lamentable que Leao, si bien es cierto no es de la casa, demostró ser un hincha, defender los colores. Rinaldo también y es lamentable que puedan salir así y más en estos momentos que seguro tenían la ilusión de quedarse, de liderar a Alianza.

¿Sigues esperando la llamada de Alianza?

Yo como siempre he dicho, a fin de año uno sueña con recibir esa llamada de Alianza para volver, si por mí fuera nunca hubiese salido de Alianza. Como siempre dije para Alianza siempre voy a estar disponible porque es donde quiero estar y me quiero retirar. Pero no depende de uno.

¿Te han llamado otros equipos de la Liga 2?

Sí, han habido llamadas de Segunda, pero yo he dejado en stand by porque mi prioridad es volver Primera.

¿Te imaginas enfrentando a Alianza en Segunda?

Yo siempre enfrenté a Alianza como un profesional, incluso le he hecho goles y sin ningún problema. Uno defiende al equipo que te pueda contratar. Yo soy un profesional más allá de que soy hincha y si tengo que enfrentar a Alianza, le voy a ganar y hacer goles.

¿Cómo ves el armado del equipo hasta ahora?

En la Liga 2 por reglamentos y la Bolsa de Minutos tienes que buscar gente joven, pero todos los equipos juegan con jugadores de experiencia. No va a ser suficiente para Alianza jugar con puros jóvenes. Sabemos que tiene canteras, pero en la Liga 2 necesitas gente de experiencia.

¿Hasta cuándo te has propuesto jugar?

Yo siempre he dicho que hasta el cuerpo diga basta. Me siento con ganas de seguir jugando al fútbol.

¿Cómo crees que sea la Liga 1 sin Alianza?

La Liga 1 sin Alianza va a ser un poco difícil. Tendría que empezar el torneo y verlo sin Alianza, sin un clásico. No sé qué tan complicado podría ser.

¿Y la Liga 2 tendrá más expectativa?

Los equipos se van a armar de acuerdo a cómo enfrentar a Alianza, sabiendo que por trayectoria tiene la obligación de subir. Los hinchas no le van a perdonar nada. Seguro la Liga 2 va a generar mucho con su nuevo inquilino.

¿La presión de la gente puede influir mucho?

Otra historia hubiera sido Alianza con hinchas, por ahí hubiera habido más presión, amor propio. Esperamos que Alianza haya aprendido la lección.Este año tienen que estar finitos.