​Alianza Lima no 'romperá' la billetera para renovar con Affonso

En Alianza Lima están contentos con lo que viene rindiendo Mauricio Affonso en su delantera, pero eso no hará que se desesperen al momento de negociar su renovación, en tienda blanquiazul no 'romperán la billetera' con tal de retener al uruguayo para la próxima temporada.

Alianza Lima no 'romperá' la billetera

En Alianza Lima desean llegar a un acuerdo con Mauricio Affonso, aunque el factor económico es decisivo, pues no desean salirse del presupuesto. Por su parte el uruguayo hace su trabajo dentro del campo de juego, marcando goles que alegran a toda la hincha íntima.

'Sin duda acá me siento cómodo pero por el momento estoy pensando en el presente. No creo que sea determinante el hecho si se queda Bengoechea o no el próximo año. Desde el primer día me he sentido muy cómodo por los compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y la gente', indicó Mauricio Affonso en RPP.

Otro que todavía no está fijo para la siguiente temporada en Alianza Lima es Pablo Bengoechea. El técnico uruguayo persiste en la idea de estar cerca de su madre, Mabel Dutra, quien tiene 79 años y vive en Rivera, ciudad ubicada a más de 500 kilómetros de Montevideo, donde reside el entrenador. La administración le ha pedido que comunique su decisión a más tardar el próximo jueves 15 de noviembre.

'De cara al futuro de la institución y al mío, vuelvo a repetir que no tengo decidido lo que voy a hacer. Tengo que ir a Uruguay y ver el tema familiar, sentir cosas, ver cómo está la situación. Lo que el club, responsablemente, tiene que hacer es tener otras opciones, no vaya a ser que se entere en diciembre que yo no vaya a seguir, eso los clubes lo hacen siempre. Yo no tengo claro lo que voy a hacer', indicó el entrenador de Alianza Lima.