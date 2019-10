Alianza Lima: niño se hace viral en redes sociales tras llorar por el empate 'blanquiazul' ante Mannucci | FOTO

"El que no sufre, no es hincha de Alianza Lima", dice una de las frases más conocidas del cuadro 'blanquiazul' y eso pasó este viernes, cuando el equipo de Pablo Bengoechea se dejó empatar por Manucci en Matute ganando 2-0. Los hinchas 'blanquiazules' se mostraron molestos por el resultado, tanto así que dejó a un niño llorando.

Con el 2-0 arriba, todo era felicidad para Benjamin pero tras el empate final terminó en llanto. Benja representa ese sentir que muchos tuvimos anoche. Me hizo acordar esa barra: No puede ser blanquiazul, aquel que no haya llorado... #ArribaAlianza pic.twitter.com/TYIg7MAx1D

