Alianza Lima vive sus primeros días como equipo descendido a la Segunda División. Y en medio del terrible momento de la institución, han llegado muestras de aprecio de futbolistas vigentes y también del retiro, como Nicolás Tagliani.

El argentino de 45 años, para ser directos, se ofreció a salir del retiro para volver a ponerse la camiseta de Alianza Lima. “Hoy me preguntaron si daría una mano al club. Que me llamen, que me pongo a entrenar para jugar en la B sin problema”. escribió en una publicación en Instagram.

Nicolás Tagliani jugó por Alianza Lima en la temporada 2003 y dejó muy buenos recuerdos en los hinchas. El exdelantero disputó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, al lado de figuras como Jefferson Farfán, Nelson Olveira y Gustavo Roverano.

Entre los goles más gritados por Nicolás Tagliani están el que marcó de tiro libre a Olimpia en Asunción y el que le convirtió en el clásico peruano, frente a Universitario de Deportes, en el Estadio Nacional. Ese día, el ‘Loco’ decretó el 4-2 final.

En en marzo pasado, Nicolás Tagliani ya había dejado en claro su afecto hacia el cuadro íntimo, en una entrevista para el diario El Comercio. “Entré a meterme al clima de Alianza Lima porque comía con mis compañeros a la vuelta de Matute un ceviche, algo que nunca olvidaré, es algo que extraño. La hinchada, los partidos, el tiempo, todo ayudó para que me sienta uno más y termine defendiendo los colores a muerte”, contó.