Alianza Lima: Miguel Ángel Russo y su misterioso trabajo con paracaídas

Los trabajos con paracaídas se han vuelto una constante durante las dos primeras semanas que viene realizando Alianza Lima en Chincha. El estratega argentino sabe que la pretemporada es primordial para poder resistir con la misma fuerza todo el campeonato, por ello exige de manera especial la resistencia de sus pupilos.

Russo y su trabajo con paracaídas

Lo que Miguel Ángel Russo busca con este trabajo con paracaídas es potenciar físicamente a sus jugadores para que rindan de la misma manera del minuto uno al pitazo final. el objetivo de Alianza Lima es salir campeón y para ello no puede dar ventajas.

Los pergaminos que el mundo del fútbol le ha dado a Miguel Ángel Russo a lo largo de su carrera le han servido para discernir entre lo bueno y lo malo; entre los que pueden rendir o no en algunas de las posiciones del campo. Así, sin muchas pruebas ante equipos sparrings, ha delineado no solo los jugadores que utilizará en su once titular, sino el sistema que el mismo plantel le ha transmitido que puede usar.

La idea principal de este Alianza Lima versión 2019 es ser un equipo rápido en ataque y espeso a la hora de marcar. Ante un posible equipo inicialista, Ítalo Espinoza hace las veces de titular en lugar de Leao Butrón, quien recién se reincorpora. En defensa, Salazar, Riojas, Godoy y Rosell son los fijos. En la volante está Cartagena y dos volantes mixtos: Cruzado y ‘Cachito’; dejando adelante a Quevedo, Manzaneda y Affonso.

Fotos: Alianza Lima