Alianza Lima: Miguel Ángel Russo y 4 técnicos que tampoco la hicieron en la Liga 1

La Liga 1 ya está en la fecha 10 del Torneo Apertura y este fin de semana iniciará la jornada número 11, 4 meses del inicio del campeonato local, hay técnicos que se mantuvieron desde el 2018 y otros que llegaron con bombos y platillos queriendo salir campeones a fin de año. Sin embargo, los malos resultados han sido uno de los principales factores para dejar el club que dirigía o en todo caso ser echados por la misma directiva.

Miguel Ángel Russo / Abril

El técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo dejará de ser técnico 'grone' en las próximas horas, pues el haber estado con el cuadro 'íntimo' por 4 meses, el estratega argentino le dice adiós a Lima. La seguidilla de partidos en la Liga 1 y Copa Libertadores le complicaron la vida al exDT de Millonarios y no consiguió el principal objetivo, clasificar a los octavos de final del torneo internacional. El 25 de abril fue su último entrenamiento con los 'grones'.

Marcelo Grioni / Marzo

El ahora extécnico de Sport Huancayo, Marcelo Grioni no tuvo buena suerte en los resultados, su caída ante Montevideo Wanderers en Uruguay por la Copa Sudamericana firmó su salida de la dirección técnica del 'Rojo Matador'. El popular 'Viejo' no le fue bien en la Liga 1 y marchaba en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones peleando con el colero del campeonato, Sport Boys. el 26 de mazo dejó de ser técnico del cuadro provinciano.

Héctor Tapia / Marzo

No tendría por qué sorprender la salida del estratega chileno de Real Garcilaso, pues en los últimos años la directiva cusqueña echaba a sus jugadores y técnicos por un solo resultado y este fue el caso de Héctor Tapia. Los 'Tigres' del Cusco quedaron eliminados de la Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira por un error en el último minuto. Algunos encuentros más adelante en la Liga 1 terminaron de definir la salida del técnico chileno del Cusco que posteriormente tuvo problemas con el tema de la cláusula de salida. El 22 de marzo se anunció la noticia.

Jesús Álvarez / Marzo

Jesús Álvarez, el ex estratega de Sport Boys no la pasó nada bien en el inicio del campeonato. Hasta su salida, la 'Misilera' no sumó ningún punto y mientras iban avanzando las fechas del Torneo Apertura, los rosados seguían en el fondo de la tabla. En uno de sus encuentros en el estadio Miguel Grau, se comentó acerca de una fuerte discusión entre el comando técnico y jugadores, luego de ello, nadie salió a confirmarlo ni tampoco desmentirlo pero el 10 de marzo se oficializó la salida del joven DT.

Alexis Mendoza / Febrero

El primer técnico en salir de un club en el 2019. Fue el caso de Alexis Mendoza en Sporting Cristal, quien no llegó a debutar con el cuadro 'cervecero', el colombiano salió de la dirección técnica porque su asistente no tenía sus papeles en regla, el técnico colombiano solo estuvo en el famoso 'Día de la Raza Celeste' y dejó el club. Muchos comentarios indicaron que su 'exigencia' no era la misma a la de Mario Salas (quien dejó Perú para ir a Colo Colo). el 5 de febrero se conoció la noticia y en horas de la tarde se confirmó.

