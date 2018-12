Alianza Lima: Miguel Angel Russo, el hombre que venció a la muerte

Miguel Angel Russo, nuevo entrenador de Alianza Lima, que superó un cáncer de próstata y una infección intrahospitalaria posterior, contó como venció este partido a la muerte.

“Había salido sin problemas de una operación importante y tuve que pelear con una bacteria que no estaba en los planes de nadie. Eso me generó una rebelión interna muy grande porque no había antibiótico contra eso. Encontrarla fue una tarea titánica de los infectólogos”, confesó Miguel Angel Russo en entrevistas a RCN y Fox Sports, tras la operación a la próstata que le hicieron el pasado 2 de enero del 2018.

“Fue una bacteria que me tuvo a maltraer. Por suerte salimos, pero fue brava. No estaba preparado para esto. Me había preparado muy bien para la operación, pero no para esto”, añadió Miguel Angel Russo, extécnico de Estudiantes, Boca Juniors, Rosario Central, Vélez y Millonarios de Colombia, entre otros clubes.

“Me pregunté cómo iba a ganarme una bacteria. Me dije que no me podía ganar. La ayuda de mi familia (su esposa Mónica y sus hijos Lautaro, Ignacio y Natalia) y mis amigos, que empujaron para todos lados, fue lo más importante”, sostuvo el flamante técnico de Alianza Lima.