Russo critica a sus jugadores tras ajustado triunfo ante Cantolao

Con una sonrisa a medias. Así terminó Miguel Ángel Russo en el encuentro donde Alianza Lima pudo revertir un marcador que parecía perdido, ante la Academia Cantolao que lo sorprendió, sobre todo en la segunda mitad del compromiso.

El estratega blanquiazul al término del compromiso hizo un análisis muy agudo del encuentro y allí cuestionó el accionar de sus pupilos, sobre todo por ser "muy pasivos".

"El equipo tuvo temple, pero le faltó juego. Con coraje hicimos lo que no pudimos hacer con fútbol. No podemos ser tan pasivos. Sé que podemos más, pero valoro el triunfo. Los equipos grandes tienen que tener carácter, sin eso no se puede jugar. Tengo 23 jugadores, no 11. Los que entran tienen que rendir", advirtió Russo en conferencia de prensa.

"Quevedo se va haciendo hombre"

Al ser consultado por el buen nivel que viene mostrando Kevin Quevedo en los últimos partidos de Alianza Lima, el extécnico de Boca Juniors resaltó que el joven atacante se "va haciendo hombre" con el correr de los partidos.

"Quevedo se va haciendo hombre, va haciendo grande. Tiene compañeros que lo apoyan y nosotros también lo ayudamos", acotó.

